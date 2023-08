Stiri pe aceeasi tema

- Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționalele care-și exporta profitul in paradisurile fiscale. Ințelegere PSD – PNL Multinaționalele vor plati impozit de 1% pe cifra de afaceri, a transmis senatorul PSD Daniel Zamfir, presedinte al comisiei economice. “Faci profit aici, platești impozit…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat in primul semestru al acestui an, rezultate operationale bune, pe fondul unui grad de utilizare mai mare al rafinariilor Petromidia si Vega, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022, arata un comunicat de presa al KMG…

- Profitul net al companiei Aerostar Bacau a ajuns la 46,8 milioane de lei in perioada ianuarie-iunie 2023, cu 4% sub nivelul aceleiași perioade a anului precedent, scrie ZF. Veniturile din vanzari (cifra de afaceri) s-au majorat cu 22,5%, de la 200,4 milioane de lei la 245,4 milioane. Din total, 203,7…

- Aerostar a raportat, in primele sase luni, un profit net de 46,825 milioane de lei, in scadere cu 4% comparativ cu perioada similara din 2022, cand inregistrase un castig de 48,829 milioane de lei, potrivit unui raport al companiei, remis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit Agerpres.Conform…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele cinci luni, in termeni nominali, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5,3%, respectiv cu 8%, comparativ cu…

- In primul semestru al anului 2023 CFR Marfa raporteaza rezultate pozitive in continuarea celor din 2022, respectiv 356 mil. lei cifra de afaceri, o creștere cu 36% fața de aceeași perioada a anului trecut și un profit operațional de aprox. 77 mil. lei, arata un comunicat CFR Marfa, operatorul național…

- In primele patru luni ale anului, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut in termeni nominali cu 3,4% fața de aceeași perioada a anului trecut, arata datele Institutului Național de Statistica. Scaderi s-au inregistrat in industria energetica (-8,8%) și in…

- Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna un plus de aproape 2.000 de oameni fata de anul precedent. Astfel se explica resursele…