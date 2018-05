Bilanţ CRUNT: Doar PATRU şcoli din Bucureşti îndeplinesc toate criteriile de securitate la incendiu Din cele peste 450 de cladiri in care zilnic invata copii in Capitala doar patru respecta intocmai normele pompierilor. Cea mai grava situatie o intalnim in sectoarele trei si patru. Catalin Chirica, purtator de cuvant IGSU: „Inspectorii de la prevenire si-au manifestat toata deschiderea pentru acordarea de asistenta de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru fiecare unitate de invatamant”. In centrul capitalei, in sectorul 1 din 77 de unitati de invatamant, doar 3 sunt autorizate. In sectorul 2 din Bucuresti avem 82 de cladiri in care invata elevi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

