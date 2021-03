Bilanț CoVid-19 BN! Câte cazuri active sunt înregistrate în județ In ultimele 24 de ore, 30 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 376 de teste. Incidența cazurilor de CoVid-19 din ultimele 14 zile la nivel de județ a scazut de 1,13/1000 de locuitori. In acest moment, in Bistrița-Nasaud sunt 398 de cazuri active. In același interval au fost administrate 535 de doze de vaccin anti-covid. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 09.03.2021, este urmatoarea: • 9077 cazuri confirmate de CoVid-19; •398 cazuri active (dintre care 117 izolați in spital) • 415 decese; • 860 persoane in carantina; • Au fost efectuate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

