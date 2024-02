Numarul afecțiunilor respiratorii este in scadere in Bistrița-Nasaud, saptamana trecute fiind inregistrate 2.680 de cazuri. Totodata, 6 persoane au decedat din cauza pneumoniei. Potrivit datelor date publicitații de DSP Bistrița-Nasaud, in perioada 19 – 25 februarie, in județ au fost inregistrate doar 25 de cazuri de gripa, dintre care 6 au necesitat internarea in spital. In schimb, numarul de viroze este cu mult mai mare decat in saptamana anterioara, fiind inregistrate 2.380 de cazuri, dintre care 29 au necesitat internarea in spital. Tot in ultima saptamana au fost inregistrate 274 cazuri de…