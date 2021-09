Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden si premierul australian Scott Morrison au dat asigurari marti ca noua lor alianta militara, care a indignat Franta, ''s-a extins'' si la alti aliati in regiunea strategica Indo-Pacific, relateaza AFP. "Nu este vorba doar de parteneriatul nostru, deoarece parteneriatul…

- Comportamentul SUA in afacerea submarinelor este "iritant si deceptionant", a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, pe marginea Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. "Pot intelege furia prietenilor nostri francezi (...) ceea ce s-a decis - si modul in care s-a…

- Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti France Presse intr-o ampla sinteza, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american, care urmeaza sa sustina un discurs marti, la New York, in fata Adunarii Generale a ONU, va afirma ca "nu crede in notiunea unui nou Razboi rece", a declarat luni un inalt responsabil al administratiei americane, relateaza AFP. Joe Biden "va declara maine ca nu crede in notiunea…

- Președintele SUA, Joe Biden, a parut sa fi uitat numele primului ministru australian in timpul unei conferințe video, a informat BBC. Joe Biden s-a referit la premierul australian Scott Morrison cu formula „that fella down under”, in traducere „acel coleg din Australia”, dupa ce președintele SUA i se…

- Presedintele american Joe Biden va vorbi pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, noteaza news.ro. Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei, va fi organizata in format hibrid…