Degeaba își va înăspri Europa controalele la frontieră: amenințarea islamistă este deja aici Europa se afla in stare de alerta maxima dupa atacul islamist de vineri de la Moscova. Franța a ridicat alerta de securitate la cel mai inalt nivel, iar mai mulți soldați vor fi desfașurați pentru a patrula pe strazi și pentru a sta de paza in fața „obiectivelor sensibile”, inclusiv biserici, sinagogi și școli. Președintele […] The post Degeaba iși va inaspri Europa controalele la frontiera: amenințarea islamista este deja aici first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

