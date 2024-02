Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Moscova i-au avertizat vineri pe locuitorii capitalei ruse impotriva oricaror demonstratii „neautorizate” dupa anuntul mortii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, in timp ce Kremlinul a numit „absolut inacceptabile” acuzatiile si criticile occidentale la adresa…

- Kremlinul a respins ferm vineri, 16 februarie, acuzatiile si criticile Occidentului la adresa Moscovei, pe care le-a catalogat drept "absolut inacceptabile", dupa moartea in inchisoare a principalului opozant rus, Aleksei Navalnii, si a susținut ca nu stie imediat care este cauza acestui deces, scrie…

- Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat marti…

- In jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie au fost plantate din nou mine, a anuntat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), noteaza AFP. In mainile fortelor Moscovei din martie 2022, centrala electrica, cea mai mare din Europa, a fost lovita de mai multe ori de intreruperi de curent…

- Gazprom nu a oferit o cifra pentru noul record zilnic, dar a spus ca exporturile totale de gaze catre China prin conducta s-au ridicat la 22,7 miliarde de metri cubi in 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decat cei 15,4 miliarde de metri cubi livrati in 2022. Rusia intensifica livrarile catre China pentru…