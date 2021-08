Echipa de fotbal a Romaniei under 23 pleaca acasa de la Tokyo!

Jocurile Olimpice s-au terminat pentru tricolorii fotbalului under 23, dupa ce au avut un parcurs destul de zbuciumat la calificarile din grupe. Romania a ajuns la Tokyo datorita performantei aratate in cadrul Campionatului European din 2019, cand a ajuns pana in semifinale.… [citeste mai departe]