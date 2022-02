Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un decret privind confiscarea sumei de sapte miliarde de dolari din rezervele Bancii centrale afgane depunse in Statele Unite, din care rezerva jumatate jumatate victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 si jumatate ajutarii umanitare a Afganistanului,…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat Germania drept „ostatica a Rusiei”, în comentarii facute marti pentru „Fox Business”, relateaza DPA și Agerpres. Trump s-a referit la gazoductul Nord Stream 2, menit sa transporte gaz rusesc catre Germania…

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…

- Presedintele american Joe Biden a numit-o pe Caroline Kennedy, ultimul copil in viata al presedintelui asasinat John F. Kennedy, ambasadoare a Statelor Unite in Australia. Kennedy, fosta ambasadoare a SUA in Japonia sub presedintia lui Barack Obama, mai trebuie sa treaca acum de Senat. Anuntul a fost…

- Presedintele american Joe Biden a estimat vineri ca relansarea angajarilor este "foarte puternica", in pofida cifrelor dezamagitoare inregistrate in luna noiembrie, relateaza AFP si Reuters. "Americanii s-au intors la munca si relansarea angajarilor este foarte puternica", a afirmat Biden…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari vineri ca are vocea ragusita din cauza unei raceli, pe care a luat-o la contactul cu un nepot, si a anuntat ca este testat Covid-19 zilnic. Biden a sustinut vineri o alocutiune pe tema economiei, cu o voce ragusita, si a avut cateva accese de tuse, ceea…

- Joe Biden a asigurat luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat ca șef al Bancii centrale americane (Fed), este „persoana potrivita” pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara a lasa inflația sa creasca, scrie AFP.„Jay (Jerome) este persoana potrivita…