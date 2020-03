Stiri pe aceeasi tema

- Gest impresionant al unui fermier din Valcea. Barbatul sare in ajutorul tuturor persoanelor sau instituțiilor care au nevoie și iși doneaza toata producția de ceapa pe care o are. La scurt timp dupa ce a facut anunțul pe pagina sa de facebook, zeci de oameni l-au contactat și i-au cerut sa-i aprovizioneze.…

- Trei croitorese dintr-un atelier din județul Argeș au decis sa opreasca producția de rochii de ocazie și confecționeaza maști textile de protecție. Cele mai multe dintre maști sunt donate, iar croitoresele au primit deja comenzi de la medici, polițiști locali și chiar de la farmacii, anunța MEDIAFAX.Tanara…

- Fostul finantator al clubului de rugby, Dan Dinu il ataca in termeni duri pe actualul sef al Sport Club Municipal Timisoara, Vasile Ruset. Dinu spune intr-o postare pe retele sociale ca preocuparea celui din urma in aceasta perioada de criza cauzata de COVID-19 e cum sa-l indeparteze pe managerul sectiei…

- Bianca Dragușanu a izbucnit pe internet dupa ce mai mulți fani au criticat-o pe vedeta pentru modul in care ii permite fetiței sale de se joace cu animalul de companie. Blondina este foc și para și a venit cu o replica dura pentru aceștia.

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au fost solicitați vineri, 17 ianuarie, in jurul orei 11:00, de catre reprezentanți ai Centrului de Sanatate Mintala Cluj pentru a-i sprijini in vederea internarii unui barbat in varsta de 54 de ani, din Cluj-Napoca, aflat in evidențele unitații…

- Din nou, o zi plina de evenimente pe munte, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 79 apeluri prin care se solicita intervenția de urgenta a echipelor de salvatori montani, dintre care trei apeluri a primit Salvamont Maramures. ☎️ 16 apeluri pentru Salvamont Municipiul…

- Croatia a preluat, de astazi, pentru urmatoarele 6 luni, presedintia Consiliului Uniunii Europene. Este pentru prima oara cand aceasta tara, ultima admisa in clubul european, in 2013, preia fraiele Uniunii.

- Dupa atatea certuri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au mai dat o șansa și au decis sa nu mai divorțeze, așa cum au anunțat in urma cu aproape o luna. Vedeta a avut parte de o surpriza de proporții din partea soțului ei, chiar in ziua de Craciun. Alex Bodi și-a surprins soția de sarbatori…