Beyonce a stabilit un record la gala premiilor Grammy

Beyonce a primit cele mai multe nominalizari pentru gala din acest an a premiilor Grammy, in numar de noua, iar la final a intrat in istoria galei devenind cea mai premiata artista din istoria Grammy, informeaza CNN. Beyonce a obtinut patru premii Grammy la gala din acest an, fiind nominalizata la noua categorii. Cu un numar total de 28 de premii Grammy, Beyonce a devenit cea mai premiata artista din istoria galei, devansand-o pe Alison Krauss, care detinea recordul anterior cu 27 de premii. Beyonce și fiica ei de 9 ani, Blue Ivy Carter, au caștigat premiul pentru cel mai bun videoclip muzical…