- Silvio Berlusconi, in varsta de 84 de ani, a fost internat in noaptea de uni spre marti la Spitalul San Raffaele din Milano (nord), au declarat AFP surse din cadrul Partidului acestuia Forza Italia, care confirma astfel informatii de presa. El a fost externat din acelasi spital la 1 mai, dupa ce a fost…

- Potrivit celor mai recente date, in Romania 25.178 de persoane s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita precizand ca e vorba de mai multe persoane confirmate cu sars-cov-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin. De la inceputul…

- Johnson&Johnson (J&J) va relua distribuirea vaccinului sau in Europa, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca beneficiile administrarii acestui ser depașesc riscurile. EMA a precizat insa ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange…

- Alexandru Arșinel, directorul Teatrului de revista „Constantin Tanase” din București și soția sa, Marilena, au fost diagnosticați cu SARS–CoV–2, la doua luni dupa ce s-au vaccinați. Amandoi sunt internați in spital, scrie Fanatik. Actorul și soția sa s-au vaccinat cu Pfizer in urma cu aproximativ doua…

- Guvernul a stabilit, printr-o ordonanta de urgenta, ca personalul sanitar care activeaza in centrele de vaccinare anti-COVID poate incheia contracte de prestari servicii individual, ca persoane fizice. Aceste acte incheiate vor fi considerate vechime in munca si stagii de cotizare. Potrivit Ministerului…

- Mai mulți membri AUR protesteze in fața Ministerului Sanatații și cer demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa tragedia de la Spitalul Victor Babeș. Liderul partidului, George Simion a incercat sa intre in cladirea partidului, dar a fost oprit de un jandarm. “Cerem de doua luni si jumatate,…

- Pfizer/ BioNTech a formulat o cerere de extindere a autorizarii de urgenta a vaccinului contra Covid-19 la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, scrie AFP. Cererea a fost adresata autoritaților SUA, insa Alianta Pfizer/ BioNTech intentioneaza sa faca solicitarea si „altor autoritati de…

- Gabi Lunca, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara și lautareasca, este internata la Spitalul Judetean Ilfov, fiind diagnosticata cu COVID-19. Gabi Lunca, in varsta de 82 de ani, este constienta, cooperanta si are o evolutie stationara. Gabi Lunca a fost internata in urma cu patru…