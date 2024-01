Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de polo si viseaza la Jocurile Olimpice de la Paris. Victoria cu Georgia din optimile Campionatului European de polo masculin, care a fost LIVE in AntenaPLAY, reprezinta mai mult decat o calificare in sferturile de finala pentru tricolori. Romania s-a calificat…

- Revel – PSG 0-9 s-a vazut live in AntenaPLAY, intr-un meci din Cupa Frantei. Campioana din Ligue 1 s-a distrat si a castigat la un scor zdrobitor partida cu formatia din Liga a 6-a. In primele meciuri de duminica, Monaco, Marseille, Lyon si Toulouse s-au calificat si ele in saisprezecimile Cupei Frantei.…

- Benfica – AVS 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. In urma acestui meci, Benfica a obtinut calificarea in semifinalele competitiei. Benfica a castigat grupa B, din care mai faceau parte Arouca si AVS. Benfica a obtinut doua victorii in grupa B. Pe 2 s-a clasat Arouca, cu 3 puncte, in timp ce AVS s-a…

- Borussia Dortmund – PSG 1-1 și Newcastle – AC Milan 1-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru ultima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Dupa aceste rezultate, din Grupa F a competiției, s-au calificat in optimi Borussia Dortmund și PSG. In Europa League a ajuns AC…

- Performanta uriasa pentru Razvan Lucescu. PAOK Salonic s-a calificat in optimile de finala din Conference League, dupa ce a invins in deplasare pe Eintracht Frankfurt. PAOK Salonic a invins cu 2-1 in deplasarea de la Eintracht si a castigat grupa din care au mai facut parte Aberdeen si HJK Helsinki.…

- CSA Steaua s-a calificat in optimile Cupei Challenge la volei masculin. „Militarii” s-au impus in cea mai recenta partida și au obținut „biletul” pentru faza urmatoare. CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei masculin, dupa ce a invins in deplasare cu echipa…

- Judd Trump – Barry Hawkins 6-3 si s-a calificat in finala Champion of Champions 2023. Trump va lupta pentru marele trofeu cu invingatorul dintre John Higgins și Mark Allen. Partida va sambata, de la 21:00, live in AntenaPLAY. Judd Trump a avut un start de meci fabulos. A castigat primele 5 frame-uri…

- AC Milan – PSG 2-1 a fost socul serii in UEFA Champions League. Cea mai importanta competitie intercluburi din Europa a continuat marti seara cu mai multe meciuri tari din etapa a patra a grupelor. Primele meciuri au avut loc la 19:45, atunci cand Borussia Dortmund a invins-o pe Newcastle cu 2-0, in…