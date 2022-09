Bere gratis – nu Bere Gratis – la Napoli Frații Nicola și Alfonso Ferraioli din Napoli, proprietari ai pub-ului „Targato Na” care se afla in cartierul Vomero, au venit in fața clienților lor cu o inițiativa mai puțin obișnuita. Aceștia din urma primesc, in luna septembrie, prima runda de bere moca – adica, gratis, daca vin la local și arata tuturor ca facturile lor la energie electrica au crescut acum cu 50% fața de cele de anul trecut. Și ei, patronii, se confrunta cu aceleași creșteri la facturi. Dar au decis sa nu procedeze ca alți agenți economici care iși arata public facturile ca sa-și justifice creșterile de prețuri, ci sa le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

