- Facturile la intretinere au redevenit un cosmar pentru multi romani de cand tarifele la gigacalorie au fost majorate. Oamenii se plang ca au platit pentru luna decembrie si cu 50% mai mult fata de luna anterioara.

- Ministerul Energiei va veni cu propuneri pentru eventuale ajustari ale Ordonantei 27/2022, care instituie schema pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, in urma unei analize tehnice, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la briefingul de la finalul sedintei…

- Prima zapada tocmai acoperise varfurile Munților Maramureșului cand am ajuns in Uloha, un catun de munte la granița cu Ucraina, unde se agața harta in cui, scrie WWF. Cei 2.5 kilometri de la asfalt pana aici, sus, pareau ca nu se mai termina. Pe masura ce urcam, drumul de pamant se innoroia și ingusta…

- Unul dintre cei mai mari producatori de energie electrica din Romania a inceput sa trimita clienților notificari de modificari contractuale.Compania avanseaza acum un preț al energiei electrice, care include tariful de transport, pentru o perioada contractuala de 12 luni, de 0,28 lei/kWh, in loc de…

- 23% dintre respondenti vor aloca intre 60 si 150 de lei pentru cumpararea unui brad. Sursa articolului: De sarbatori, romanii fac cumparaturi la mall și platesc cash Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cu toate plafonarile, romanii platesc in continuare cea mai scumpa energie electrica din Uniunea Europeana, dar și cele mai scumpe gaze. Premierul a cerut o verificare in acest sens, insa pana la noi soluții, romanii platesc facturi chiar și de sute de euro la gaze pe timpul iernii, deși avem asigurate…

- Un document semnat de Casian-Pavel Nițulescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, ne spune cum de a redevenit Romania exportator de curent deși nu a venit cu nicio capacitate de producție noua mai de anvergura. In semestrul I al anului 2023, Romania a devenit exportator net de energie electrica,…