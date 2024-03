Ministerul Energiei vrea sa modifice legislația privind schema de plafonare-compensare a prețurilor la electricitate și gaze, sub pretextul unei dereglementari treptate, prin eliberarea unor cantitați pe piața libera, și a reducerii costurilor care sa duca la facturi mai mici in cazul consumatorilor finali. In realitate, piața va fi ținuta in continuare sub controlul statului, chiar cu un an in plus, iar in ceea ce privește facturile finale, acestea nu vor ajunge la nivelul de dinaintea crizei energetice, chiar daca prețurile de pe piețele europene au scazut foarte mult.