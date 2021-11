Atacantul Karim Benzema nu va fi exclus din nationala Frantei in cazul unei eventuale condamnari in afacerea Sextape. Afirmatia i-a apartinut presedintelui Federatiei franceze de fotbal (FFF), Noel Le Graet, intr-un interviu acordat cotidianului Le Parisien, citat de Agerpres . „Selectionerul ramane intotdeauna responsabilul cu selectia, iar Benzema nu va fi exclus in cazul unei eventuale sanctiuni judiciare. Chiar daca va primi o condamnare la inchisoare cu suspendare, ii va ramane posibilitatea sa faca apel. Asadar, convocarea lui, sau nu, in lunile urmatoare, nu va fi legata de aceasta sentinta“,…