Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea privind relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, luand in calcul consultarea interna, consolidarea cooperarii bilaterale, domeniul militar si teme strategice au fost pe agenda discutiilor dintre delegatia romana cu presedintele si premierul Statului Israel. Potrivit unui comunicat de presa…

- Delegatia romana aflata in vizita oficiala in Israel, din care fac parte presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, joi, de catre presedintele Israel, Reuven Rivlin. In comunicatul Guvernului se precizeaza ca Dragnea i-a vorbit lui Rivlin despre…

- Deși este președintele Camerei Deputaților și despre comunicarea activitaților sale se ocupa acest for, de data aceasta biroul de presa al Guvernului s-a grabit sa informeze ceea ce a declarat Liviu Dragnea in Israel, vizita care de altfel a fost ținuta secreta pana in ziua in care acesta a plecat.…

- Guvernul a anuntat ca prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitatia omologului sau israelian, Benjamin Netanyahu, unde va avea intalniri si cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, precum si cu liderul opozitiei din Knesset,…

- Potrivit biroului de presa al Guvernului, cei doi demnitari au evocat legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre Romania și Statul Israel bazate pe o tradiție de 70 de ani. Viorica Dancila „a exprimat satisfacție pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Vizita premierului Dancila in Israel, discutata in ultima ședința a conducerii Camerei. Potrivit documentului dezbatut in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, Adrian Mladinoiu, actual secretar de stat in Guvern, a fost responsabil de pregatirea deplasarii…