Beneficiile terapiei „sălbatice” Suntem „semi-limitați” și avem nevoie mai mult ca niciodata sa ne imblanzim energiile, sa ne eliberam instinctele primare și sa ne hranim pielea. Cu cat traim mai mult inchiși in casa, cu atat putem calatori mai puțin, cu atat mai mult trebuie sa evadam, sa ne reconectam cu natura, sa... The post Beneficiile terapiei „salbatice” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent au fost date publicitații concluziile unor noi studii clinice efectuate de instituții medicale de mare reputație asupra efectelor consumului de durata al cafelei asupra organismului, potrivit Hotnews. Majoritatea sunt foarte incurajatoare, aratand scaderea semnificativa a riscului de boli cardiovasculare.…

- Virusul care are legatura genetica cu SARS-CoV-2 nu au fost identificat la animalele salbatice din China, inclusiv la liliacul mare cu potcoava și pangolini, rezultatele testelor pentru COVID-19 fiind negative, a anunțat marți Organizația Mondiala a Sanatații, care a anchetat apariția coronavirusului…

- Daca te intrebai ce sa mai adaugi in alimentație pentru o stare de bine și mai multa energie, ai ajuns unde trebuia. Astazi vom vorbi despre supergreens, adica opțiunea ideala pentru o viața activa și echilibrata. Ce inseamna supergreens? Supergreens reprezinta un amestec de legume, cereale, ierburi…

- Nu este intotdeauna ușor sa gasești timp pentru a face exerciții fizice, insa beneficiile unei vieți active sunt numeroase, iar sportul este o parte esențiala a unui stil de viața sanatos.

- Municipiul Piatra-Neamt va avea un iluminat public inteligent, la standarde europene, in urma unor proiecte cu finantare nerambursabila in valoare de 2 milioane euro. Prin aceste proiecte europene va fi extinsa reteaua de iluminat public si pe strazile unde nu exista in prezent, potrivit unui anunt…

- O femeie utilizeaza pe parcursul vieții peste 11 mii de absorbante și tampoane, care odata ajunse la gunoi au nevoie de cel puțin 500 de ani pentru a se descompune. Ecologiștii le recomanda in schimb produsele ecologice, precum sunt cupele menstruale sau absorbantele reutilizabile.

- Diana Dumitrescu a precizat ca o lingurita de ulei de masline dimineata pe stomacul gol pentru a proteja peretii stomacului, facilita tranzitul si ajuta si la scaderea colesterolului din sange.Constanteanca Diana Dumitrescu a vorbit intr o postare pe blogul sau despre beneficiile multiple ale uleiului…

- Cunoscut in termeni populari si sub numele de romanita, musetelul sau Matricaria chamomilla cum este cunoscut si denumit de specialisti, musetelul este raspandit in special in zona de ses, in locuri insorite, dar poate fi gasit si printre alte plante semanate sau la margini de drumuri. Ceaiul de musetel…