Beneficiile homeopatiei la copii Homeopatia este un tip de practica medicala care a aparut in secolul al XVIII-lea și conform careia afecțiunile pot fi vindecate prin administrarea in cantitați mici de produse care, in cantitați mari, ar provoca chiar simptomul pe care il trateaza. De fapt, cuvantul homeopatie provine din cuvintele grecești: homoios = ca și pathos = suferința. Pediatria homeopatica este o ramura a medicinei care utilizeaza remedii naturale și se bazeaza pe principiul ca organismul are capacitatea inerenta de a se vindeca singur. Tratamentele homeopatice au la baza produse din natura: plante, produse de origine… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

