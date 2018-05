Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeana și aplicat doar in Romania și Bulgaria se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva. Curg informațiile, in fiecare zi, despre dimensiunea reala a acestui instrument creat la propunerea Monicai Macovei, atunci cand era ministru…

- Premierul V. Dancila va cere clarificari de la CE, pe tema justiției Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila a anuntat azi ca-i va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene,…

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Meleșcanu, despre vizita lui Timmermans: „Mesajele au fost extrem de incurajatoare in legatura cu MCV”. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la Digi24 , ca el vede „partea plina a paharului” in cazul vizitei la București a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. „Dumneavoastra…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

