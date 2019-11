Belarus isi securizeaza granita din cauza turismului la Cernobil

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Belarus isi securizeaza frontiera cu Ucraina langa Cernobil, unde in 1986 a avut loc un dezastru nuclear, in conditiile in care turismul spre zona contaminata inregistreaza o crestere substantiala, informeaza vineri dpa. Republica Belarus trebuie sa-si "inchida frontiera de stat de-a lungul…

- DSP Suceava face recomandari medicilor de familie și spitalelor legate de diagnosticarea corecta a pacienților, dupa ce in Ucraina, la granița cu Romania, s-au confirmat cazuri de difterie. Boala e extrem de contagioasa, dar a fost eradicata in Romania in 1980, anunța MEDIAFAX.Recomandarile…

- Ivan Bakanov, directorul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), i-ar fi scos un dinte sefului administratiei prezidentiale Andrei Bodgan, cei doi luandu-se la bataie chiar in fata sediului presedintiei de la Kiev, a relatat duminica postul de televiziune ucrainean 24TV.ua in pagina sa electronica,…

- Cateva zeci de soferi care folosesc zilnic drumul judetean 244D au organizat in dupa-amiaza zileI de sambata, 26 octombrie, un protest pentru a-si manifesta nemultumirea cu privire la starea execrabila a drumului.

- Polițiștii de frontiera suceveni au tras mai multe focuri de arma pentru prinderea unui contrabandist de țigari la granița cu Ucraina. Pe 22 septembrie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat o actiune in comun cu autoritațile de frontiera ucrainene…

- Primaria Municipiului Constanta implementeaza proiectul "Dezvoltarea unui turism cultural sustenabil in Bazinul Marii Negre CULTOUR BSB", in parteneriat cu Bulgaria, Georgia, Ucraina si Turcia. Unul dintre rezultatele proiectului va fi o platforma online pentru promovarea turismului transfrontalier.In…

- Aproximativ 100.000 de porci vor fi sacrificati dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la una din cele mai mari ferme de porci din Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din conducerea Autoritatii pentru siguranta alimentelor din Ucraina.