- Un set de artefacte paleolitice, descoperit in ani `70 in vestul Ucrainei, la Korolevo, aproape de granița cu Romania, a fost, in sfarșit datat, anunța revista Nature, intr-un studiu semnat de o echipa internaționala de specialiști, din Cehia, Ucraina, Germania, Africa de Sud și Danemarca. Varsta obiectelor?…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, s-a afișat intr-o așa-numita „uniforma Mao” (cu tunica inchisa la gat, dupa moda impusa de fostul lider comunist chinez) in cadrul unui show TV in care a fost afișata celebra harta cu Ucraina dezmembrata și imparțita intre…

- Autoritațile, experții militari și jurnaliștii de la Chișinau sunt asaltați de presa internaționala din cauza unui truc propagandistic rusesc despre o posibila anexare a Transnistriei de catre Rusia pe 29 februarie 2024. Agitația a pornit de la o opinie exprimata de un activist din regiunea transnistreana…

- Cetatenii ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera…

- Președintele AUR, George Simion, a susținut, duminica seara, la Romania TV, referindu-se la motivul pentru care are interdicție de a intra pe teritoriul Ucrainei, ca interdicția a primit-o dupa ce a participat la comemorarea romanilor masacrați de sovietici la Lunca și Fantana Alba. ”Am acea interdicție…

- In cursul noptii trecute, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a emis trei mesaje RO Alert pentru localitatile din zona de Nord a judetului Tulcea prin care a informat populatia ca exista riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian. Potrivit ISU Delta Tulcea, alertele au fost emise…

- Presa din Ucraina relateaza despre protestele de la granita ale transportatorilor si agricultorilor romani, care blocheaza transportul de marfa, punandu-le in oglinda cu cele ale polonezilor, care tocmai au decis sa ia o „pauza strategica” pana la 1 martie, dupa ce au ajuns la o intelegere cu guvernul,…

- Circulația camioanelor prin Punctul de control romanesc „Siret”, situat vizavi de Punctul de control ucrainean „Porubne”, a fost deblocata. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la canalul Telegram al Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei. Fermierii romani au intrerupt blocarea circulației…