Bebelușul Andreei Ibacka și al lui Cabral se va naște la sfârșitul lunii noiembrie. “Până atunci ne distrăm cu molozul de acasă“ Bebelușul Andreei Ibacka și al lui Cabral se va naște la sfarșitul lunii noiembrie. Vedeta le-a impartașit vestea fanilor, pe blogul personal, unde a ținut sa precizeze ca are o sarcina ușoara, uneori uitand chiar ca urmeaza sa devina mama. „Cat despre saptamanile ce au urmat… m-am convins rapid ca gravidele sunt bi sau poate tripolare. Iar eu nu puteam face excepție. De ce spun asta? Fiindca eram sigura ca sunt pregatita pentru rolul de mama. Și cu toate acestea, mi se intampla frecvent sa ma simt copleșita de avalanșa de informații noi. Iar paradoxul vine 5 minute mai tarziu, atunci cand ma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

