Bebelușa Ioana, suspectă de coronavirus: ”M-a consultat rapid și mi-a dat dreptate” Bebelușa Ioana, de la Cronica Carcotașilor, a trecut prin momente de spaima. Recent intoarsa din Asia cu o raceala care nu-i mai trecea, vedeta de la Prima TV a mers de urgența la medic, cu atat mai mult cu cat contextul internațional vorbește despre coronavirus, virusul din China care a ucis deja mai mulți oameni. Ioana Petric a povestit intreaga experiența prin care a trecut dupa ce s-a intors din vacanța din Bali pe conturile de socializare: ”Din seria eterna si fascinanta Romanie: Pe 24 ianuarie m-am intors in tara, dupa aproape o luna de zile petrecuta in Asia, mai exact Bali, cu o superbitate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușa Ioana, suspecta de coronavirus, dupa ce s-a intorsdin vacanța petrecuta in Bali. Speriata de raceala care nu-i mai trecea, vedetade la Prima TV a mers la doctor. Aceasta a povestit pe una dintre rețelele desocializare situația neplacuta cu care se confrunta. „Din seria eterna și fascinanta…

- Coronavirus face ravagii in toata Europa si nu are de gand sa se opreasca! Pe langa oamenii care sunt confirmati zilnic cu acest tip de virus, si cateva vedete de la noi se confrunta nu nelamuriri in ceea ce priveste starea lor de sanatate. Prin acest lucru trece și Ioana Petric, colega lui Serban Huidu,…

- Suspiciune de coronavirus la Unitatea de Primiri Urgențe Bacau. Un barbat acuza simptome specifice gripei. Barbatul a spus ca abia s-a intors din China in urma cu opt zile. S-au luat imediat masurile specifice, s-au prelevat probe și s-au trimis la Institutul Matei Balș. In acest moment se așteapta…

- La Unitatea de Primiri Urgente Bacau, astazi, s a prezentat un barbat cu suspiciune de coronavirus. Un barbat abia intors din China acuza simptome specifice gripei, transmite presa centrala. Barbatul a declarat ca s a intors din China, acolo unde studiaza, in urma cu opt zile. S au luat imediat masurile…

- In aceasta dupa-amiaza la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau s-a prezentat o persoana care acuza simptome care se potrivesc cu semnele de imbolnavire cu coronavirus, anunta ziarul Desteptarea.Tanarul s-a intors in urma cu 8 zile din China.Au fost prelevate probe ale tanarului si…

- Sambata dupa-amiaza, pe Aeroportul Otopeni din Capitala a fost declanșata o alerta de coronavirus. Un pasager israelian, care parea ca are simptome asemanatoare cu cele ale persoanelor infectate cu virusul ucigaș, a fost preluat și dus la Institutul Matei Balș. La cateva ore de atunci, au ieșit la iveala…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat rapid la vestea ca de anul viitor carburanții se vor scumpi din nou. Recent, Guvernul Orban anunța eliminarea supraacizei și ieftinirea benzinei și a motorinei de la 1 ianuarie. Iluzia a fost rapid spulberata de Uniunea Europeana, care…

- Deputatul Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, a interpelat din nou conducerea Ministerului Educatiei, cerandu-i sa lamureasca problemele cu Primaria Ramnicului, care a cerut fosta unitate militara de la Vladesti, aflata de ani buni in paragina, in schimbul Liceului Chimic, desfiintat recent in…