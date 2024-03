Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu, patronul de la Rapid, a vorbit despre o posibila colaborare cu antrenorul Marius Șumudica (53 de ani). Finanțatorul din Giulești a fost intrebat daca exclude posibilitatea ca Șumudica sa fie instalat ca antrenor „principal” la Rapid. Dan Șucu a spus ca nu exclude aceasta varianta, dar totuși…

- Romania lupta astazi, de la ora 13:00, pentru calificarea in sferturile Campionatului Mondial de tenis de masa pe echipe, dar și pentru Jocurile Olimpice. Va avea de infruntat insa un adversar horror: China, numarul 1 mondial și caștigatoarele ultimelor 10 ediții. Romania - China. LIVE de la ora 13:00…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Bilantul alunecarilor de teren produse luni intr o zona muntoasa din sud vestul Chinei a crescut joi la 43 de morti, iar o persoana este in continuare data disparuta, conform media de stat, citate de AFP, potrivit Agerpres.Tragedia a avut loc la primele ore ale zilei de luni, in satul Liangshui, in…

- Alunecare de teren in China: Bilantul urca la 43 de mortiBilantul alunecarilor de teren produse luni intr-o zona muntoasa din sud-vestul Chinei a crescut joi la 43 de morti, iar o persoana este in continuare data disparuta, conform media de stat, citate de AFP, potrivit Agerpres. Tragedia…

- O alunecare de teren a ingropat luni 47 de persoane in provincia Yunnan , din sud-vestul Chinei, relateaza The Guardian, care citeaza presa de stat de la Beijing. Operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare.

- O alunecare de teren a ingropat luni 44 de persoane in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, conform unei estimari preliminare, informeaza AFP, citand presa de stat. Tragedia s-a produs la ora locala 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminica) in satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar „44 de persoane…

- O alunecare de teren a ingropat luni 44 de persoane in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, conform unei estimari preliminare, informeaza AFP, citand presa de stat.Tragedia s-a produs la ora locala 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminica) in satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar "44 de persoane…