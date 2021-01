Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului ”Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a tras un semnal de alarma privind persoanele infectate cu noul virus, dar care nu se prezinta la medici, iar motivul principal este stigmatul. Mahler afirma ca, in lipsa unor anchete epidemiologice, s-ar putea ajunge la un nou…

- Apar tot mai multe situații in care unii membri ai familiei fac COVID-19, iar alții nu, deși locuiesc in aceeași casa. Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a explicat cum este posibil acest lucru. Au aparut mai multe cazuri ce ridica din nou semne de intrebare in ceea…

- Pacienților infectați cu coronavirus, dar care se trateaza acasa, le este recomandat sa iși monitorizeze atent temperatura și frecvența respiratorie, a menționat managerul Institutului ”Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler. Medicamentul interzis de medicii in tratarea covid-19 Astfel ca intr-un…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" din București, Beatrice Mahler, a declarat, miercuri, ca pacienții care au fost infectați cu COVID-19 au șanse sa ramana cu sechele dupa vindecare, informeaza Antena 3.''O parte dintre pacienții care trec prin infecția SARS-CoV-2 raman cu sechele post-COVID, sechele…

- Managerul spitalului Marius Nasta, Beatrice Mahler, spune ca este ingrijorata pentru ca pacienții care au simptome de coronavirus prefera sa stea acasa, sa discute cu medicul de familie și sa nu se testeze."Este bine ca suntem intr-o zona de platou. Asta ma bucura, dar presiunea pe ATI este la fel de…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a atras atenția ca situația in secția COVID a spitalului este tot mai grava și locurile de la Terapie Intensiva se ocupa imediat. In ciuda restricțiilor impuse de autoritați pentru a limita raspandirea noul coronavirus,…

- Tot mai mulți pacienți netestați și cu forme severe de Covid ajung la ATI direct de acasa, declara Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București. Beatrice Mahler a declarat la Digi24 ca tot mai mulți pacienți ajung la spital, direct in terapie intensiva, cu forme severe…

- In Romania au fost raportate in urma cu o zi 7.304 cazuri noi de COVID-19, un numar mai mic decat cele inregistrate in ultima perioada, cand s-a ajuns la peste 10.000 de cazuri. Nu este un moment de bucurie, pentru ca orice bucurie aduce relaxare, ceea ce acum nu este indicat, a explicat la Digi24 medicul…