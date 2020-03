Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a masurilor adoptate de Guvernul Romaniei pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de reducerea sau suspentarea activitații din cauza virusului COVID-19, CNIPMMR a realizat in perioada 22.03-24.03 un sondaj de opinie cu privire la eficiența masurilor luate de…

- ​Guvernul a adoptat un set de masuri care sa ajute economia, în aceasta perioada încercata de coronavirus. Trebuie sa luam în considerare ca resursele financiare sunt limitate, iar bugetul a fost secatuit în anii precedenți, lucru confirmat de foarte mulți economiști. Virusul…

- BCE ofera bancilor peste 100 mld. euro, cu dobanda de minus 0,5%, pentru a ajuta companiile sa faca fata crizei coronavirusului Bancile au luat 109,1 miliarde de euro de la Banca Centrala Europeana (BCE) cu ocazia primei oferte de credite cu dobanzi reduse lansata de BCE pentru a ajuta companiile sa…

- Fara surprize. Bancile din Romania dau primul semnal privind refuzul de a amana plata ratelor pentru clienți. Facilitațile la plata ratelor pot deteriora profilul de risc al clientului, susțin reprezentanții bancilor. Instituțiile bancare cauta soluțiile tehnice individuale și legale pentru clienți,…

- Guvernele UE ar putea fi nevoite sa acorde ajutoare de stat "de o valoare mult mai mare" din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19), iar Comisia Europeana va pune in aplicare proceduri pentru a rezolva rapid aceasta problema, a anuntat vineri vicepresedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil…

- Acțiunile companiilor tranzacționate pe piețele financiare au inregistrat vineri scaderi puternice, dupa ce joi au mai avut loc altle. In total, in ultima luna au disparut 14.000 de miliarde de dolari din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, scrie Reuters.Indicele japonez Nikkei scadea…

- Banca Centrala a Suediei (Riksbank) a anuntat miercuri ca a inceput sa testeze o moneda digitala denumita e-krona, ceea ce duce aceasta tara cu un pas mai aproape de crearea primei monede digitale emise de o banca centrala, informeaza Hotnews. Suedia este deja tara cu cea mai mica dependenta de numerar…

- Banca Nationala a Romaniei se claseaza pe locul 16 in lume in ordinea infiintarii bancilor centrale, ceea ce dovedeste ca statul roman are o istorie institutionala consistenta, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o dezbatere asupra lucrarii "Viitorul…