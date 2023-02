BBC: Zelenski exclude o înţelegere teritorială cu Putin Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, exclude ideea de a renunta la vreo parte din teritoriul tarii sale in cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia. Intr-un interviu acordat BBC cu ocazia implinirii unui an de la invazia rusa, el a avertizat ca daca ar face concesii teritoriale ar insemna sa i se dea Rusiei posibilitatea de reveni ulterior cu pretentii. In schimb, spune el, armele occidentale ar aduce pacea mai aproape. "Astazi, supravietuirea noastra inseamna unitatea noastra", a declarat Zelenski referindu-se la modul in care crede el ca se va incheia razboiul. "Cred ca Ucraina lupta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

