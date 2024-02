Stiri pe aceeasi tema

- Oportunitați de cariera in Armata, in aceasta perioada! Ministerul Apararii a scos la concurs peste 5000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Programul de recrutare se va desfașura in perioada 12 februarie – 1 martie 2024, in intervalul orar 08:30-14:30. Așadar, daca vrei un job care sa iți…

- Chindia Targoviște a bifat, luni, prima victorie in amicalele iernii. Pe terenul sintetic din apropierea Complexului Turistic de Natație, dambovițenii au invins cu 2-1 pe Flacara Horezu, chiar de ziua antrenorului Diego Longo. Golurile formației targoviștene au fost marcate de Robert Moldoveanu (34)…

- Fiecare moment special din viața merita sa fie sarbatorit printr-un gest de iubire și atenție. Alegerea cadoului potrivit pentru persoanele dragi reprezinta nu doar o ocazie de a oferi un obiect material, ci și o modalitate de a transmite emoții, ganduri calde și, cel mai important, de a arata cat de…

- Potrivit primarului Cristian Stan, la Targoviște va fi construita o baza sportiva in aer liber, in apropierea Complexului Turistic și de Natație. Investiția va fi realizata de CNI, luni, 8 ianuarie 2024 fiind data limita de depunere a ofertelor pentru proiectare și execuție: „Intreaga zona de care discutam…

- Sambata, 16 decembrie a.c., Primaria Municipiului Targoviște organizeaza, in cadrul Complexului Turistic de Natație din Targoviște, Cupa Moș Craciun, o competiție dedicata micilor inotatori și rasplatita cu multe cadouri de la Moș Craciun. Evenimentul combina pasiunea și dedicarea copiilor pentru sport,…

- In fiecare an, Moș Craciun iși golește sacul la Complexul Turistic de Natație din Targoviște pentru a-i premia pe copiii inscriși la cursurile de inițiere și performanța. Pentru unii dintre sutele de participanți este primul contact cu mediul competițional și o ocazie sa simta ocazia caștigarii unei…

- In perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, anunța un program special de vizitare pentru toate muzeele din Targoviște, Ansamblul Brancovenesc de la Potlogi si Pestera Ialomitei. Astfel, programul de vizitare…

- Muzeele dambovițene sunt deschie in minivacanța de 1 decembrie, in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, anunța un program special de vizitare pentru toate muzeele din Targoviște, Ansamblul Brancovenesc de…