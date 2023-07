Batjocură maximă. Ucrainenii trec nestingheriți, românii sunt forțați să plătească taxe Din prieteni cu interese comune, cel puțin in ce privește aderarea la spațiul Schengen, bulgarii s-au transformat in dușmanii romanilor. Transportatorii din țara noastra se plang ca la Ruse sunt bagați forțat intr-o parcare privata și obligați sa achite 25 de euro, in timp ce șoferii ucraineni, precum și cei bulgari trec nestingheriți. Autoritațile romane […] The post Batjocura maxima. Ucrainenii trec nestingheriți, romanii sunt forțați sa plateasca taxe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

