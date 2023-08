Bătaie pe zahărul redus cu 4 bani, la un cunoscut supermarket Un cunoscut supermarket a dat lovitura! A ramas fara stocuri se zahar, fiindca romanii s-au imbulzit la reducerea de 4 bani. Asociația Pro Consumatori a postat pe pagina de Facebook imagini ca dupa razboi. Standul in care zaharul a fost ieftinit cu 0,04 bani a fost devastat de romanii care au vrut sa profite de reducerile din aceasdta perioada. Guvernul a plafonat prețul la mai multe produse de baza, printre care și zaharul. Insa reducerile aplicate de unele magazine sunt de-a dreptul ridicole. Cu toate acestea, oamenii se imbulzesc și chiar se iau la bataie pentru a pune mana pe produsele vandute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Consumatori a postat pe pagina de Facebook imagini ca dupa razboi. Standul in care zaharul a fost ieftinit cu 0,04 bani a fost devastat de romanii care au vrut sa profite de reducerile din aceasdta perioada.Guvernul a plafonat prețul la mai multe produse de baza, printre care și zaharul.…

- Asociația Pro Consumatori a postat pe pagina de Facebook imagini ca dupa razboi.. Standul in care zaharul a fost ieftinit cu 0,04 bani a fost devastat de romanii care au vrut sa profite de reducerile din aceasta perioada. Guvernul a plafonat prețul la mai multe produse de baza, printre care și zaharul.…

- Asociația Pro Consumatori a postat pe pagina de Facebook imagini ca dupa razboi. Standul in care zaharul a fost ieftinit cu 0,04 bani a fost devastat de romanii care au vrut sa profite de reducerile din aceasdta perioada. Guvernul a plafonat prețul la mai multe produse de baza, printre care…

- Romanii, grav afectați de inflație și scumpiri, vor fi acum și mai impovarați de creșterea taxelor și impozitelor. Masurile pregatite de guvernul Ciolacu vor permite autoritaților sa goleasca și mai mult buzunarele contribuabililor.

- Guvernul aproba, in ședința de joi, un proiect de lege privind ordinul de protecție. Prin acesta se propune introducerea unui instrument juridic care sa fie aplicat pentru toate formele de violența, similar celui aplicat pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Dupa aprobarea proiectului…

- Planurile guvernanților pentru noi taxe pentru romani! Masurile ar trebui sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an. Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Astazi, la ora 13:00, Ministrul de Finanțe Marcel Boloș va prezenta liderilor coaliției de guvernare…

- Gheorghe Carciu, secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, a transmis un mesaj dupa prima zi a Festivalului „Aici-Acolo”, organizat cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni. „In fața a sute de romani ”de aici și de acolo”, mi-am exprimat speranța ca aceste zile binecuvantate…

- Un client al unui supermarket popular in Romania a cumparat lapte in care a gasit rame. Omul a mers direct la Protecția Consumatorului, insa a postat și un video sugestiv pe rețelele de socializare pentru a-i pune in alerta pe ceilalți clienți. Un barbat din Satu-Mare susține ca a cumparat o cutie de…