Baschet feminin: Olimpia Brașov învinge fără emoții pe Phoenix Constanța Olimpia CSU Brașov a caștigat, aseara, confruntarea din etapa a 4-a a Ligii Naționale de baschet feminin. Fetele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic au invins pe Phoenix CSU Simona Halep Constanța, cu 82 – 53, pe sferturi 24-6, 18-22, 23-11, 17-14. Echipa noastra a obținut a treia victorie din 4 meciuri. Fetele au controlat meciul de la un capat la altul, iar evoluția scorului a dat posibilitatea antrenorilor sa ruleze tot lotul inscris pe foaia de joc. Au jucat și au contribuit la victorie :Pesovic – 19 pcte, 12 recuperari și 10 asisst-uri (triple double), Corda – 19 pcte, 1 recuperare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olimpia CSU Brașov a susținut, ieri, al treilea meci din turneul Ligii Naționale de baschet feminin, care a avut loc la Sfantu Gheorghe. Fetele antrenate de Dan Calancea si Nenad Marinkovic au invins, cu 65-60, pe sferturi 24-12, 22-19, 10-17, 9-12, pe CSM Targoviște. Brașovencele au reușit a doua victorie…

- In etapa a doua a Ligii Naționale de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov a fost invinsa categoric, aseara, de campioana Romaniei, Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 58-104, pe sferturi 21-28, 10-26, 14-33, 13-17. Pentru echipa noastra au jucat aseara:Pesovic – 16 pcte, 10 recuperari și 6 asisst-uri (double…

- In primul meci al Ligii Naționale de Baschet Feminin, Olimpia CSU Brașov a reușit sa caștige in fața echipei KSE Targu Secuiesc cu 77 – 67, pe sferturi 16-15, 22-8, 23-28 și 16-16. A fost o confruntare disputata in care, cu excepția primelor minute, Olimpia a fost mereu la conducere, iar la pauza mare…

- Brașovenii vor avea parte și anul acesta de iluminat festiv, dar, ca de obicei, doar pe anumite strazi din centrul orașului și in Piața Sfatului. Alexandra Crivineanu, consilier local din partea PSD, spune ca, in fiecare an a incercat, prin interpelari in plenul ședinței de Consiliu Local, sa atraga…

- Consiliul de administratie al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care regrupeaza in special proprietarii de francize, si sindicatul jucatorilor (NBPA) vor avea reuniuni separate joi, care ar trebui sa se incheie cu un acord pentru debutul sezonului 2020-2021 pe data de 22 decembrie,…

- Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brașov a pierdut meciul secund din turneul preliminar al Cupei Romaniei. Fetele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic au fost invinse, aseara, de Universitatea Cluj-Napoca, cu 60-72, pe sferturi 20-8, 9-28, 13-23, 18-13. Pentru echipa noastra au evoluat:Corda…

- Noul sezon competițional la baschet fete va debuta cu turneele preliminare din Cupa Romaniei, programate in perioada 2-4 noiembrie. In grupa A au fost repartizate CSM Satu Mare, Agronomia București, KSE Tg.Secuiesc și CSM Alexandria, partidele urmand sa aiba loc in Sala Sporturilor din Satu Mare. Grupa…

- Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brașov a anunțat, in aceasta seara, transferul unei jucatoare care va face parte din lotul antrenat de Dan Calancea pentru sezonul 2020/2021. „Va anunțam cu bucurie ca in sezonul 2020-2021, Ariana Kelemen Radin o sa joace in echipamentul Olimpiei. Ariana este o…