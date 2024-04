Fotbal Liga A Prahova/O ieşire la iarbă verde George Marin Sub soarele primavaratic, doua echipe componente ale Ligii A Prahova au avut programat meciul din etapa cu numarul 23 pe terenul de la Sala Olimpia. Oaspeții- echipa de mijlocul clasamentului- au parut ca au venit la meci cu ideea ca nu au cine știe ce mari speranțe. Cum altfel putem caracteriza evoluția lor, mai ales cea din prima parte, cand au ajuns la poarta adversa doar de trei ori? Este adevarat ca Ivan ar fi putut sa marcheze cu capul dupa una dintre cele doua lovituri de colț obținute (min. 40), dar scorul era deja 3-0 pentru gazde. Dupa pauza, Chiru a efectuat schimbari in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

