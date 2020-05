Barometru: 63% dintre românii de peste 18 ani au declarat că au venituri similare celor dinaintea decretării stării de urgenţă Pandemia de Covid-19 a produs modificari in perceptia romanilor asupra riscurilor si in comportamentul de consum chiar daca 63% dintre cei cu varsta peste 18 ani au declarat ca au venituri similare celor dinaintea decretarii starii de urgenta si mai mult de jumatate spun ca au economii pentru a se descurca, potrivit celui mai recent Barometru UNSAR-IRES.



Conform datelor din Barometru, citate intr-un comunicat UNSAR remis miercuri AGERPRES, 63% dintre romanii de peste 18 ani au declarat ca au venituri similare celor dinaintea decretarii starii de urgenta, in timp 28% dintre ei au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia i-a invațat pe romani sa puna bani de-o parte. 63% dintre angajați ies mai bogați din starea de urgența și spun ca nu vor renunța sa economiseasca nici dupa 15 mai Dupa doua luni de stare de urgența, 63% dintre angajații romani spun ca au reușit sa puna bani deoparte in aceasta perioada, iar…

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului,…

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului.…

- Pandemia de coronavirus și restricțiile de circulație impuse romanilor i-a indemnat pe mulți dintre aceștia sa-și faca stocuri de alimente pentru o perioada mai mare. Dintr-un studiu realizat dupa declararea starii de urgența s-a constatat o creștere de generala de 76% fața de aceeași saptamana a anului…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind retragerea decorației conferite Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, avand in vedere gravele deficiențe in activitate constatate in perioada starii de urgența provocate de pandemia de COVID-19. „Astfel, in temeiul…

- Avand in vedere starea de urgenta decretata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in contextul epidemic cu Covid-19 in Romania si tinand cont de perioada de precampanie in care ne aflam, precum si prevederile legislative care fac referire la perioada de organizare a alegerilor locale, inclusiv…

- Omenirea se confrunta, in acest moment, cu o pandemie de Covid-19, confirmata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a infectat peste 130 000 de persoane si a ucis peste 5.000. Pandemia este, totusi, „controlabila”, conform OMS, daca guvernele tarilor afectate iau in serios aceasta amenintare.…

- Comisia ungara de coordonare a masurilor de reactie pentru limitarea coronavirusului a propus miercuri Guvernului Viktor Orban instituirea starii de urgenta, informeaza site-ul HungaryToday.it, citat de Mediafax.