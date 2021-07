Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna considera ca cele trei partide din coalitie au viteze diferite de intentie de reforma, precizand ca in timp ce USR-PLUS vrea ca toate reformele din programul de guvernare sa devina cat mai repede realitate, ceilalti doi parteneri au ritmuri diferite pe un subiect sau altul.…

- Premierul Florin Cițu l-a criticat pe vicepremierul Dan Barna pentru ca a dezvaluit scenariile privind stimulentele pentru imunizare si restrictiile de la mall-uri pentru romanii nevaccinati. „Am plecat cu impresia de la Coaliție ca toate scenariile raman acolo. Nu are sens sa comentam scenarii. Asa,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca s-a discutat in Coaliție adoptarea unor masuri pentru stimularea vaccinarii in mediul rural, cum ar fi posibilitatea unei loterii cu utilaje agricole, vouchere, bonuri, tichete, dar și varianta condiționarii accesului in mall-uri pentru nevaccinați. Dan…

- Subiectul desființarii Secției Speciale de Investigare a magistraților a blocat iarași coaliția de guvernare. Ministrul Justiției susține ca partenerii de la UDMR se pun de-a curmezișul propunerilor sale, astfel ca discuțiile se impotmolesc de fiecare data. Stelian Ion s-a suparat pe partenerii de coaliție…

- Propunerea legislativa privind interventia imediat in cazul ursilor care vin in zonele locuite va fi discutata in coalitia de guvernare, a declarat ministrul Mediului care a precizat ca bligatia ministerului este sa apere cetatenii. Totodata, ministrul a mai declarat ca persoanele care au fost atacate…

- Prefectul Capitalei a anunțat ca a inceput deja sa atace in justiție toate numirile facute de Nicușor Dan prin detașari, nu prin concurs, conform G4media.ro. „Atacam in contencios administrativ detașarile pe posturi de directori facute din randul consilierilor. Primarul general a ales sa nu faca numiri…

- Vicepremierul Dan Barna considera ca neințelegerile la nivel local dintre partenerii din coaliție sunt trecatoare și le-a numit “ghionturi comunicationale”. Totuși da ca termen 2024 pana cand guvernarea va fi una stabila, aratandu-se optimist in acest sens. “Actuala coalitie este una stabila. Avem sedintele…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a discutat cu ministrii, in sedinta Guvernului, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, si le-a transmis ca este momentul ca lucrurile sa accelereze. „Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele alocate Romaniei”, a spus…