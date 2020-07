Liderul USR, Dan Barna, spune ca nu a fost la protestul din Piața Victoriei pentru ca nu avea ce sa caute acolo, in condițiile in care nu impartașește in niciun fel convingerile celor care au ieșit duminica in strada demonstrand impotriva legii carantinei. Acuzat de unele publicații și de premierul Orban ca ar fi participat la eveniment, Barna explica faptul ca s-a intalnit cu șeful Executivului, dupa care a decis sa mearga pe jos pana acasa.