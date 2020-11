Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, suspectat ca ar fi autorul jafului comis marti la o banca din Sectorul 2 din Bucuresti, a fost prins si a fost dus a audieri. Este vorba despre barbatul care a amenintat-o prin intermediul unui biletel pe angajata bancii, a furat 10.000 de lei, apoi a fugit inainte ca aceasta sa actioneze…

- Barbatul care marți a jefuit printr-un bilet o banca din fața sediului Poliției Romane a fost prins și condus la audieri. Barbatul in varsta de 30 de ani a fost identificat in sectorul 3 al Capitalei. „In jurul orei 11.30, pe o strada din sectorul 3, a fost depistat, un barbat de 30 de ani, identificat…

- Dupa Revoluția din 1989 au fost din ce in ce mai multe cazuri de jafuri din banci și nu numai. Unele dintre ele au devenit de notorietate. Dar nu putem spune același lucru și despre recentul jaf din sectorul 2 al Capitalei. Jaful de langa sediul Poliției Romane In cursul acestei dimineți in sectorul…

- Camerele de supraveghere din banca jefuita marți dimineața, in Capitala, au surprins fidel filmul evenimentelor. Pe imagini se vede clar cum hoțul ii inmaneaza angajatei biletul de amenințare, iar apoi aceasta scoate banii din casa și ii impinge spre el.

- Marți, 17 noiembrie, a avut loc un jaf la o banca din Capitala, aflata chiar in fața sediului Poliției Romane. Angajata a fost amenințata cu moartea de catre hoțul care a plecat cu toți banii din casa.

- Femeia care a desfigurata-o pe vedeta emisiunii „Visuri la cheie” a ajuns, luni seara, sa fie audiata de polițiștii Secției 14. Poate fi reținuta 24 de ore sau chiar prezentata in fața instanței, cu propunerea de a fi arestata preventiv. Agresoarea a lovit-o cu pumnul in fața pe Cristina Joia, designerul…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 20, pe sensul catre Capitala, localitatea Bolintin Deal, județul Giurgiu. In accident au fost implicate patru mașini, iar, conform primelor informații,…

- Percheziții la doua adrese din raionul Cantemir și municipiul Chișinau. Polițiștii de frontiera au descins dimineața in cadrul unei cauze penale pornite pe numele unui moldovean, suspectat de confecționarea actelor de identitate false.