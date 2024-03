Trei copii, in varsta de 11, 12 și 16 ani, au fost reținuți de oamenii legii din Statele Unite ale Americii, dupa ce au jefuit o banca din nordul orașului Houston. Trei copii au spart o banca situata in nordul orașului Houston, Statele Unite ale Americii . Presa i-a botezat ”Micii ticaloși”, iar autoritațile i-au depistat acum pe cei trei copii care au reușit sa plece cu banii. Trei copii au spart o banca din America Cei trei copii, cu varste de 11, 12 și 16 ani, au fost arestați miercuri, dupa ce, pe 14 martie, au jefuit o banca Wells Fargo din zona Greenspoint, situata in nordul orașului Houston,…