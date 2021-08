Stiri pe aceeasi tema

- Intre victima și o pasagera s-a iscat un conflict spontan, iar aceasta din urma și-a sunat soțul. Agresorul a venit cu alți 5 prieteni, cu mașinile, in zona indicata de femeie, pe șoseaua București- Ploiești. Acolo, au reușit sa urce in autocarul care staționa, l-au atacat pe pasager și apoi a fugit.La…

- Intre victima și o pasagera s-a iscat un conflict spontan, iar aceasta din urma și-a sunat soțul. Agresorul a venit cu alți 5 prieteni, cu mașinile, in zona indicata de femeie, pe șoseaua București- Ploiești. Acolo, au reușit sa urce in autocarul care staționa, l-au atacat pe pasager și apoi a fugit.La…

- In noaptea de sambata, 24 spre duminica, 25 iulie, polițiștii au fost anuntati ca in fața unui bloc din Satu Mare persoane necunoscute ar fi agresat un tanar. In urma deplasarii la fața locului și a cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca in urma unui conflict spontan tanarul, de 19…

- „La data de 28 iunie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, fapte prevazute de Codul penal. Polițiștii din cadrul Poliției…

- „La data de 28 iunie, în jurul orei 13.50, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la o agresiune ce a avut loc în cartierul Manaștur din Cluj-Napoca. În fapt, în jurul orei 13.50, în urma unor discuții în contradictoriu între…

- Barbatul care a atacat, duminica, in trafic un șofer din București cu o crosa de golf a fost reținut la doua zile dupa comiterea faptei. Partenera lui, care a lovit mașina cu piciorul și a spart farul Loganului, nu a fost inca gasita. Femeia a identificata, dar polițiștii nu au dat de ea. Intr-un nou…

- Barbatul care a atacat in trafic un șofer din București cu o crosa de golf a fost reținut la doua zile dupa comiterea faptei. Partenera lui, care a lovit mașina cu piciorul și a spart farul Loganului, nu a fost inca gasita.