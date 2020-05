Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24.05.2020, in jurul orei 17.00, in comuna Tamboești, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat un tanar, in varsta de 18 ani, din comuna, conducand un moped neinmatriculat/neinregistrat in circulație. De asemenea, in urma verificarilor efectuate a rezultat ca tanarul nu poseda…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 20.05.2020, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea privind un tanar, in varsta de 20 de ani, din Slobozia Bradului, condamnat la doi ani de inchisoare pentru savarșirea…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 14.05.2020, ora 21.50, polițiștii din cadrul Postului de Politie Tataranu, avand un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea din data de 14.05.2020, emis de Tribunalul Constanța, privind un barbat, in varsta de 51 de ani, din comuna Tataranu, condamnat…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in timp ce se aflau pe raza municipiului Pitești, pe…

- In urma scandalului din cartierul Micro 7 din municipiul Hunedoara, patru barbati au fost retinuti preventiv, pentru 24 de ore pentru ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. ”Patru dintre barbatii condusi ieri la sediul Politiei Municipiului Hunedoara au fost retinuti preventiv,…

- Un tanar de 25 de ani va executa 6 luni la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice.La data de 27 februarie a.c., in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat un barbat, de 25 de ani, din municipiul Constanta, pe numele caruia Judecatoria…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Gherla, Biroul de Investigații Criminale, au depistat miercuri, 26 februarie, in jurul orei 16, la Silivaș, un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare preventiva. Cel in cauza, un barbat de 35 de ani, din Gherla, este cercetat pentru savarsirea…