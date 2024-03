Bărbat chemat urgent la spital pentru un transplant, lăsat în drum și fără bagaje de taximetrist Un barbat de 50 de ani care trebuia sa ajunga de urgența la spital pentru un transplant de rinichi, a fost lasat in drum și fara bagaje de taximetrist, pentru ca nu a avut la el toți banii pentru cursa și nici nu a gasit un bancomat de unde sa scoata cei 6 euro care ii mai lipseau. Kanda Kouyate, un malian de 50 de ani, din Torino, povestește incredibila sa aventura. Barbatul, un zidar in varsta de 50 de ani de naționalitate maliana, vorbește incet, dupa transplantul de rinichi la care a fost supus duminica trecuta la spitalul Molinette, este foarte slabit, deși starea sa se imbunatațește.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

