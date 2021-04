Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat de doua ori in trafic un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea o mașina, sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere. Luni seara, in jurul orei 20:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au oprit pentru control, pe Calea Bogdaneștilor, un…

- In Timișoara, Dumbravița, Giroc, Moșnița Noua și Ghiroda s-a prelungit carantina pentru inca șapte zile. In continuare, oamenii au voie sa iasa din case numai cu un motiv bine intemeiat și cu declarație pe proprie raspundere ori adeverința de la angajator.

- Așacum v-am informat, incepand de duminica noaptea, Timișoara și alte localitați din Timiș intra oficial in carantina Autoritațile au publicat modelul de declarație pe proprie raspundere pentru deplasarea ziua, in zonele carantinate și pe timpul nopții și modelul adeverinței de la angajator, care…

- Toate persoanele care sosesc in Republica Moldova, incepand de vineri, vor efectua, in mod obligatoriu, o perioada de autoizolare de 14 zile, intr-un loc declarat de cetatenii in cauza, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Totodata, arata sursa…

- Prins de politisti pentru ca nu avea permis de concudere la volan.Urmare a cercetarilor politistilor din cadrul Serviciului Rutier, in cursul zilei de ieri a fost retinut un barbat, de 43 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere fara permis. In sarcina acestuia au fost retinute 2 astfel…

- Ministerul de Externe informeaza ca, incepand de astazi, calatoriile in Belgia se pot face numai in scopuri esențiale, care trebuie menționate intr-o declarație pe proprie raspundere. De asemenea, in afara de testul PCR negativ necesar necesar calatoriei, pasagerii mai trebuie sa faca un test și dupa…

- Un tanar de 23 de ani a fost prins cu alcoolemie record la volan in Cluj-Napoca, deși nu are permis de conducere, iar mașina, neinmatriculata, avea placuțele expirate, luate de la alt vehicul. Tanarul a fost reținut, relateaza Mediafax. Politistii Secției 4 din Cluj-Napoca au retinut un tanar…

