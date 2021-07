Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost atacat de urs în afara satului Pauleni, comuna Lupeni, si a suferit multiple leziuni, el fiind transportat cu elicopterul SMURD la Târgu Mures. Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr.…

- Doi politisti, care se aflau in misiune, au fost raniti in urma unui accident produs, miercuri, la Slatioara, mașina oamenilor legii fiind lovita de un autoturism care ar fi intrat pe contrasens. Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN 67, la Milostea, pe raza comunei…

- Un calugar de la Manastirea Rarau a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica cu pui. Incidentul a avut loc, la inceputul saptamanii, in zona partiei de schi, acolo unde un calugarul se afla la cules de ciuperci. El a observat doi urși care se jucau și a incercat sa se […] The post Calugar…

- Incendiul izbucnit la Combinatului Chimic Azomures a fost lichidat, urmand ca o echipa de experti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul inspectorului general, sa se deplaseze la Targu Mures, pentru verificari, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit, marți, de un urs in localitatea Glinta, judetul Covasna. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Covasna, Marius Tolvaj, baiatul a fost atacat de animal in centrul localitații. El a a fost ranit la abdomen și a fost transportat de parinți la spital. Autoritațile…

- Casa de vacanta in care s-a produs explozia a fost distrusa aproape in totalitate.Cele doua victime ale exploziei, o femeie si fiica sa, au suferit arsuri si vor fi transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures, a precizat duminica, pentru AGERPRES, directorul Serviciului de Ambulanta…

- O persoana a fost atacata de un urs uriaș sambata dimineața, in Tulgheș, județul Harghita. Un echipaj SMURD Corbu și un echipaj SAJ Borsec s-au deplasat de urgența la fața locului. Omul este conștient, dar ranile sunt severe și a fost solicitat un elicopter SMURD. Potrivit echipajelor sosite la fața…

- Un barbat a fost atacat de urs, vineri, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru, in judetul Arges. A suferit leziuni la o mana și a fost dus la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, barbatul a fost atacat de urs in timp ce se afla in zona Barajului Vidraru. El […] The…