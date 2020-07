Fostul presedinte american Barack Obama va fi invitatul primului episod al noului podcast gazduit de Michelle Obama, a anuntat vineri pe Twitter fosta prima-doamna, inainte de lansarea emisiunii, pe 29 iulie, informeaza AFP.



Pentru primul sau sezon, ''The Michelle Obama Podcast'', difuzat in exclusivitate pe Spotify, va consta dintr-o serie de dialoguri intre fosta prima doamna si apropiati ai acesteia, fiecare episod avand un alt invitat.



Podcastul este produs de compania creata in 2018 de cuplul Obama, Higher Ground, care a incheiat parteneriate cu Spotify,…