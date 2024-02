Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție din Familia Mireasa. Povestea continua i-a avut ca protagoniști pe caștigatorii sezonului 8. Ioana și Marius sunt impreuna de trei luni, iar de o luna, sunt soț și soție. Cei doi spun ca se ințeleg de minune și ca au descoperit unul la altul și mai multe calitați fața de perioada in care…

- Fosta soție a profesorului de matematica și cei doi baieți au fost acuzați ca l-ar fi ucis pe Marian Claudiu Balan, in timp ce familia are o cu totul alta varianta. Fiul lui cel mare, Bogdan, a facut declarații despre relația tata-fiu, spunand ca nu au existat probleme majore intre ei.

- Alexia Eram nu lasa niciodata sportul pe locul al doilea, indiferent unde se afla. In timpul vacanței in Bali, influencerița este dedicata obiceiurilor sanatoase pe care le are in viața de zi cu zi. Alaturi de iubitul ei, a mers la sala de fitness pentru a face mișcare.

- Alexia Eram și Mario Fresh și-au inceput anul cum nu se mai putea mai bine. Cei doi au plecat intr-o binemeritata vacanța departe de Romania. Fosta concurenta de la America Express și iubitul ei au ales o destinație extrem de populara in randul vedetelor.

- O fosta concurenta de la Mireasa traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce a aflat ca urmeaza sa devina mama. Tanara și iubitul ei, cu care s-a casatorit in urma cu cateva luni, vor fi parinți pentru prima data. Au dat vestea cea mare de Craciun.

- Dupa ce și-au inscenat desparțirea, Blaze și Izabela par ca sunt mai fericiți ca niciodata. Fostul concurent nu se dezlipește de fiica lui, Jessica Ilinca, dupa ce, in trecut, a fost acuzat ca și-a abandonat copilul.