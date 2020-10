Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce o multime furioasa i-a dat foc in nordul Bangladeshului pentru ca ar fi dat dovada de lipsa de respect fata de scrierile sfinte islamice dintr-o moschee, a informat vineri politia, potrivit DPA.

Trei barbati retinuti pentru furturi! Au actionat in Cluj si in Mures

- Zeci de mii de persoane au manifestat marti la Dacca, indemnand la boicotarea produselor frantuzesti si arzand o efigie a lui Emmanuel Macron, pe care-l acuza de „adorarea Satanei”, dupa ce seful statului francez a aparat libertatea de a-l caricaturiza pe profetul Mahomed, relateaza AFP.

- A asteptat 20 de ani pentru a recunoaste ca are un copil. Fiul sau, Jonathan Berkery, s-a nascut in urma legaturii pe care artistul a avut-o cu modelul Katherine Berkery, care avea 24 de ani atunci, Ce doi s-au intalnit intr-un club de noapte din New York in octombrie 1987.

- DIICOT: Trei inculpati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. La data de 19.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui…

- S-a ales primul Burlac de culoare in America. Doar barbați albi in ultimii 12 ani! Surpriza din partea postului american de televiziune ABC. Matt James va fi Burlacul in anul 2021. De altfel, primul Burlac de culoare in America. Inițial Matt James a participat la Burlacița, dorind sa caștige inima lui…