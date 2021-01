Bancul zilei: Cum să privești mereu cu optimism viața Unui parasutist nu-i reuseste acrobatia si aterizeaza intr-un pom din curtea unui ardelean. Gazda ii aduce o scara ca sa-l dea jos.

- Voiam sa bat un record, dar n-am reusit, se necajeste parasutistul.

- No, cum n-ai reusit?, zice ardeleanul. Doar esti primul om din satul nostru care se da jos din copac fara sa se fi urcat in el. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2020 va ramane un an de care ne vom aminti mereu in istorie, va fi mereu etichetat ca fiind anul pandemiei de COVID-19, cand viețile noastre aproape ca s-au schimbat peste noapte. Viața personala s-a restrans considerabil, in timp ce munca, pentru...

- Simona Gherghe iși serbeaza astazi cea mai draga ființa, și anume pe mama ei. Prezentatoarea a postat un mesaj emoționant pentru cea care i-a dat viața și pe care o respecta și iubește necondiționat, mai ales acum, de cand etse și ea mama și se confrunta cu aceleași griji pe care parintele ei le-a avut…

- Duminica, 14 iunie, Augustin Viziru (40 de ani) a devenit pentru prima oara tata. Iubita actorului a adus pe lume o fetița, Maria. La inceputul lunii decembrie, Augustin a fost desemnat caștigatorul competiției TV Ferma. Recent, intr-un interviu oferit revistei VIVA! , Augustin a vorbit despre cum l-a…

- De acum iniante și pana pe 7 martie 2023, Saturn va traversa semnul Varsatorului. Este o perioada buna sa ne maturizam cand vine vorba de prietenii, țeluri și contrubuția noastra la umanitate.

- Cu deosebita durere in suflet anunțam trecerea in neființa a celui care a fost Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabila valoare. Draga ANDO, soția Mariana, fiica Ana, cei apropiați și toți colaboratorii ce au avut onoarea sa lucreze alaturi de tine de-a lungul deceniilor iți vor…

- Un șef de partid întreaba Radio Erevan: – Un barbat poate sa aiba mai mult de 2 oua? Raspuns: – În mod normal nu, dar daca atunci când te apleci în fața și te uiți printre picioare și numeri exact 4, sa știi ca Opoziția a venit puternic din…

- Augustin Viziru este caștigatorul Ferma 2020. In urma duelului cu Elena Chiriac, alaturi de care a ajuns in finala, actorul a invins și a reușit sa caștige ultima proba din concurs, plecand acasa cu trofeul și premiul de 50.000 de euro. Joi seara a avut loc marea finala Ferma 2020. Andrei Stoica, Viviana…

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, ii acuza pe Ludovic Orban si Nicusor Dan de "inșelaciune pe fața, sarlatanie politica si inducere in eroare a cetațenilor". "Mereu spun ca nu pot, nu au cum și blocheaza tot! Au promis ca vor veni bani de la Ministerul de Finanțe, investiții de la…