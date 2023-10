Băncile centrale – goana după aur In acest an, bancile centrale au cumparat mai mult aur decat se credea, oferind un sprijin crucial pentru prețurile metalului prețios care s-au confruntat cu presiuni din cauza inaspririi monetare la nivel mondial. Intr-un raport publicat marți, Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a informat ca, in perioada iulie – septembrie 2023, achizitiile de aur ale […] The post Bancile centrale – goana dupa aur first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

