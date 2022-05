Stiri pe aceeasi tema

- Banca rusa Sberbank a anuntat marti ca a efectuat o plata in ruble a cuponului pentru euroobligatiuni subordonate denominate in dolari, la cursul de schimb al bancii centrale, transmite Reuters.

- Moscova a trimis o nota Washingtonului, cerandu-i sa inceteze livrarea de arme Ucrainei, a spus ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, intr-un interviu pentru televiziunea Rusia 24, potrivit Digi24.ro . Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la gasirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea…

- Marea Britanie aplica noi sancțiuni regimului putinist. Ministrul de externe, Liz Truss, a anunțat ca Marea Britanie va sancționa sectoare-cheie ale economiei rusești și va pune capat dependenței de energia rusa, adoptand noi masuri restrictive in coordonare cu aliații occidentali. Astfel, Londra a…

- Statele Unite au oprit luni Rusia sa plateasca detinatorilor de datorii suverane mai mult de 600 de milioane de dolari din rezervele inghetate detinute la bancile americane, declarand ca Moscova trebuie sa aleaga intre a-si epuiza rezervele in dolari din tara si default. Rusia nu a mai intrat in incapacitate…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene(UE) vor putea achita in continuare gazele in euro, insa conversia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile. „Presedintele rus,…

- Sanctiunile occidentale fara precedent impotriva Rusiei pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune speciala in Ucraina”, care a inceput pe 24 februarie, au provocat o scadere mare a stocurilor rusesti. NFW, conceput initial pentru a ajuta la echilibrarea sistemului de pensii, era la 1 martie de 9,7%…

- Temerile legate de un razboi energetic intre Rusia și Occident au crescut marți, in condițiile in care Statele Unite iși preseaza aliații sa interzica importurile de petrol rusesc ca pedeapsa pentru invazia Moscovei in Ucraina, transmite Reuters.

- Oficialii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea de a limita influența și accesul Rusiei la finanțare in cadrul Fondului Monetar Internațional, ca urmare a invaziei sale in Ucraina, au declarat șase oficiali pentru Reuters. Acest scenariu aflat acum in discuție ar spori presiunea asupra economiei…